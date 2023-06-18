«Атмосфера на стадионе была просто потрясающей». Красножан — о женском Суперкубке России

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о матче Суперкубка России среди женских команд. Вчера, 17 июня, «Зенит» обыграл ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

«Матч получился напряжённым, каким и должна быть встреча за трофей. И как часто бывает, результат по значимости был выше красивого футбола. Как следствие – малое количество голевых моментов. Гол «Зенита» оживил игру, но ЦСКА использовал своё умение исполнять стандартные положение и успел отыграться.

Выход вратаря «Зенита» Юлии Гриченко на серию 11-метровых лично меня не удивил. Такие случаи известны. Мы хорошо знакомы с её возможностями в отражении пенальти.

Атмосфера на стадионе «ВЭБ Арена» была просто потрясающей и, что важно, дружелюбной. Не было агрессии, болельщики тепло и в то же время активно поддерживали игроков обеих команд. Проводить матчи за трофеи на больших современных стадионах – отличная, перспективная идея», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.