Голкипер сборной Испании Унай Симон поделился ожиданиями от финала Лиги наций с Хорватией

Голкипер сборной Испании Унай Симон поделился ожиданиями от финала Лиги наций с национальной командой Хорватии. Встреча состоится сегодня, 18 июня. Начало игры — в 21:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«За Хорватию играют футболисты мирового класса, и Лука Модрич — один из них. Матч с Нидерландами показал, что это команда, которая опасна вплоть до финального свистка. Нас ждёт напряжённая встреча, и трофей достанется тому, кто проявит больше бойцовских качеств», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

В полуфинале испанцы обыграли сборную Италии со счётом 2:1.

Видео: Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.