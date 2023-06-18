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Хорватия — Испания. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Голкипер сборной Испании Унай Симон поделился ожиданиями от финала Лиги наций с Хорватией

Голкипер сборной Испании Унай Симон поделился ожиданиями от финала Лиги наций с Хорватией
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Голкипер сборной Испании Унай Симон поделился ожиданиями от финала Лиги наций с национальной командой Хорватии. Встреча состоится сегодня, 18 июня. Начало игры — в 21:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«За Хорватию играют футболисты мирового класса, и Лука Модрич — один из них. Матч с Нидерландами показал, что это команда, которая опасна вплоть до финального свистка. Нас ждёт напряжённая встреча, и трофей достанется тому, кто проявит больше бойцовских качеств», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

В полуфинале испанцы обыграли сборную Италии со счётом 2:1.

Видео: Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

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