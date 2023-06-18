Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время
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Хавбек «Челси» Н'Голо Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом в ближайшее время, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его утверждениям, французский полузащитник прошел вторую часть медицинских осмотров в клубе.
Не исключено, что контракт Канте с аравийской командой будет подписан в ближайшие часы.
Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В конце месяца — 30 июня — контракт хавбека с лондонским клубом истекает.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Канте сыграл в 7 матчах и отдал 1 голевую передачу. Всего на счету Канте 340 сыгранных матчей в рамках национальных лиг за карьеру, 19 голов и 23 ассиста.
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