Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время

Хавбек «Челси» Н'Голо Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом в ближайшее время, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его утверждениям, французский полузащитник прошел вторую часть медицинских осмотров в клубе.

Не исключено, что контракт Канте с аравийской командой будет подписан в ближайшие часы.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В конце месяца — 30 июня — контракт хавбека с лондонским клубом истекает.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Канте сыграл в 7 матчах и отдал 1 голевую передачу. Всего на счету Канте 340 сыгранных матчей в рамках национальных лиг за карьеру, 19 голов и 23 ассиста.