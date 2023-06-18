Массажист Кокорина: Жирков и Аршавин уже вряд ли потянули бы уровень РПЛ

Сергей Колесников, массажист российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о ретроматче легенд «Зенита» и сборной России. Встреча состоялась в четверг, 15 июня. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«В некоторых моментах ощущение, что играли не ветераны, а профессиональные футболисты. Жирков в огромном порядке, Аршавин, Власов. Понятно, что им тяжело было бы играть на уровне РПЛ. Уже вряд ли потянули бы. Но в таких матчах выступать и выступать», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Ретроматч состоялся в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды России на Евро‑2008.