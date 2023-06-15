Аршавин против Жиркова в Петербурге! Ретроматч звёзд «Зенита» и сборной России. LIVE

Не успели мы отойти от Суперфинала Кубка России, как тут новая крутая вывеска: звёзды «Зенита» против звёзд сборной России! Составы на ретроматч мощные.

Сборная России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Иван Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

«Зенит»: Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

Ну а мы, конечно, мимо таких имён пройти не могли. На матче будут работать несколько наших корреспондентов. Так что следите за событиями в нашем онлайне!