Гризманн ответил на слухи о переходе в «ПСЖ»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на слухи о своём возможном переходе в «ПСЖ».

«Мне хочется остаться в мадридском «Атлетико». Я очень счастлив в этом клубе, как и моя семья. Хочу выиграть Ла Лигу с «Атлетико» и попытаться сделать что-то особенное в Лиге чемпионов», — приводит слова Гризманна журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 на счету Гризманна 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 18 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе Гризманна в «ПСЖ».