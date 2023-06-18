Гризманн ответил на слухи о переходе в «ПСЖ»
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на слухи о своём возможном переходе в «ПСЖ».
«Мне хочется остаться в мадридском «Атлетико». Я очень счастлив в этом клубе, как и моя семья. Хочу выиграть Ла Лигу с «Атлетико» и попытаться сделать что-то особенное в Лиге чемпионов», — приводит слова Гризманна журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 на счету Гризманна 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 18 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе Гризманна в «ПСЖ».
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