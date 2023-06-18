Хорен Байрамян — о пари с Карпиным: пока голову не брил, это, по сути, был не спор

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о споре с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Валерий Георгиевич уже всё сказал. У нас, по сути, никакого спора не было. Мне к его словам ни прибавить, ни убавить [нечего]. Планирую ли я брить голову? Пока нет», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, ранее тренер и футболист заключили пари: если клуб финиширует в тройке, то Карпин сбривает свои волосы, если нет, то Байрамян. При этом после окончания сезона тренер заявил, что не будет настаивать на том, чтобы полузащитник побрился налысо, поскольку это был «просто разговор при всей команде, по рукам не били».

По итогам сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвёртое место в чемпионате России, набрав 53 очка. Подопечные Карпина отстали от «Спартака», взявшего бронзу, всего на одно очко.