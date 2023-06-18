Игорь Семшов: «Ростову» по силам взять медали РПЛ в следующем сезоне

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов поделился мнением о перспективах «Ростова» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Уверен, что Карпин сможет принести «Ростову» успех. Если в команде сохранится костяк, в следующем сезоне ребята определённо смогут создать конкуренцию и побороться за пятёрку. Не исключаю, что «Ростову» будет по силам взять медали чемпионата», — приводит слова Семшова Metaratings.
«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 70 очков. В Фонбет Кубке России «Ростов» добрался до полуфинала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (1:1, 3:5 по пенальти).
- 18 июня 2023
-
06:47
-
06:33
-
06:20
-
06:03
-
05:47
-
05:42
-
05:39
-
05:24
-
04:57
-
04:47
-
04:36
-
04:21
-
04:09
-
03:48
-
03:34
-
03:23
-
03:10
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:36
-
02:27
-
02:20
-
01:59
-
01:16
-
00:59
-
00:51
-
00:51
-
00:32
-
00:32
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:04
- 17 июня 2023
-
23:57