Игорь Семшов: «Ростову» по силам взять медали РПЛ в следующем сезоне

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов поделился мнением о перспективах «Ростова» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Уверен, что Карпин сможет принести «Ростову» успех. Если в команде сохранится костяк, в следующем сезоне ребята определённо смогут создать конкуренцию и побороться за пятёрку. Не исключаю, что «Ростову» будет по силам взять медали чемпионата», — приводит слова Семшова Metaratings.

«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 70 очков. В Фонбет Кубке России «Ростов» добрался до полуфинала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (1:1, 3:5 по пенальти).