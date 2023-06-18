Кьеза: у сборной Италии есть таланты, их просто нужно правильно использовать

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, принёсший своей команде победу в матче за третье место Лиги наций с Нидерландами (3:2), прокомментировал результат встречи.

«Я доволен голом и выступлением команды. Возможно, мы заслуживали большего в этих двух матчах. Смена поколений? Мы готовы, я думаю, что мы доказали это за последние несколько лет. У сборной Италии есть таланты, их просто нужно правильно использовать. Манчини демонстрирует большое мужество, привлекая таких игроков, как, например, Николо Дзаньоло. Он пришёл в сборную ещё до того, как сыграл хотя бы один матч в Серии А. Конечно, были хорошие моменты и не очень хорошие, но это футбол, и мы можем смотреть в будущее с оптизмом.

Это был очень трудный сезон для меня, но он закончился лучше, чем начался. Уже хорошо, что перед следующим сезоном я смогу пройти сборы с остальной командой, чего не мог делать какое-то время», — сказал игрок «Ювентуса» Кьеза в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, Кьеза восстанавливает форму после сложной травмы передней крестообразной связки, полученной в январе 2022 года. В обоих матчах финального раунда Лиги наций он выходил на замену. В игре за третье место с Нидерландами он забил третий мяч итальянцев, принеся сборной бронзовые медали турнира.