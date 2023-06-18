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Сборная Италии переиграла команду Нидерландов в матче за третье место Лиги наций

Сборная Италии переиграла команду Нидерландов в матче за третье место Лиги наций
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Завершилась игра за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Италии. Матч проходил на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) и закончился со счётом 3:2 в пользу Италии.

Напомним, первый тайм со счётом 2:0 выиграла сборная Италии: на шестой минуте защитник Федерико Димарко открыл счёт, а на 20-й минуте полузащитник Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. В середине второго тайма состоялся обмен голами: на 68-й минуте атакующий хавбек Нидерландов Стивен Бергвейн размочил счёт, но всего через четыре минуты сборная Италии вернула себе преимущество в два гола усилиями Федерико Кьезы.

Гол Ваута Вегорста на 82-й минуте не был засчитан после вмешательства VAR, но за минуту до конца основного времени Жоржиньо Вейналдуму удалось оживить интригу. Выдержав натиск соперника в течение девяти компенсированных минут, сборная Италии второй раз в истории турнира стала бронзовым призёром Лиги наций. В 2021 году итальянцы в матче за третье место переиграли Бельгию.

Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
18 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Италия
0:1 Димарко – 6'   0:2 Фраттези – 20'   1:2 Бергвейн – 68'   1:3 Кьеза – 72'   2:3 Вейналдум – 89'

Позже сегодня, 18 июня, в финале турнира встретятся национальные команды Хорватии и Испании. Начало игры — в 21:45 мск.

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