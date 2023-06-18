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Роберт Левандовски рассказал, чем «Барселона» отличается от «Баварии»

Роберт Левандовски рассказал, чем «Барселона» отличается от «Баварии»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сравнил свою нынешнюю команду с «Баварией», за которую отыграл несколько лет.

«На организационном уровне все топ-клубы похожи. Я не замечаю большой разницы в этом вопросе. Просто менталитет людей другой. Немцы отличаются от испанцев. В «Барселоне» люди улыбаются каждый день. Погода тоже помогает просыпаться с улыбкой на лице, даже когда накануне было тяжело», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo со ссылкой на польский канал TVP Sport.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски отыграл 34 матча, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой провёл 8 лет. Ещё четыре сезона Роберт играл в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

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