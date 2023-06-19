Артета отказал Алексису Санчесу в возвращении в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выступил против возможного возвращения в клуб чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 34-летний чилиец позвонил Артете, чтобы предложить свой переход в «Арсенал» этим летом на правах свободного агента, однако получил отказ. Артета заявил Санчесу, что тот не входит в планы клуба, в котором отдают предпочтение более молодым игрокам.

Санчес играл за «Арсенал» с 2014 по 2018 год. Прошедший сезон чилийский нападающий провёл во французском «Марселе», сыграв за провансальцев 44 матча во всех турнирах и отметившись в них 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме «Арсенал» готов продать Парти этим летом

Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»