Артета отказал Алексису Санчесу в возвращении в «Арсенал»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выступил против возможного возвращения в клуб чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, 34-летний чилиец позвонил Артете, чтобы предложить свой переход в «Арсенал» этим летом на правах свободного агента, однако получил отказ. Артета заявил Санчесу, что тот не входит в планы клуба, в котором отдают предпочтение более молодым игрокам.
Санчес играл за «Арсенал» с 2014 по 2018 год. Прошедший сезон чилийский нападающий провёл во французском «Марселе», сыграв за провансальцев 44 матча во всех турнирах и отметившись в них 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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