Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола встретился с президентом «Барселоны» в Испании

Гвардиола встретился с президентом «Барселоны» в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой в одном из известных ресторанов Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мужчины обедали вместе со своими семьями и друзьями. Встреча была приурочена к празднованию успехов «Барселоны» и «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне.

У Гвардиолы и Лапорты хорошие дружеские отношения. На встрече они могли обсудить будущее полузащитника Илкая Гюндогана, у которого закончился контракт с «Манчестер Сити». В немце заинтересована «Барселона». Также Лапорта мог поинтересоваться возможностью приобретения защитника Жоау Канселу.

Также Гвардиола, бывший игрок и тренер «Барселоны», примет участие в турнире по гольфу 19 июня.

Материалы по теме
Переговоры между «Манчестер Сити» и «Баварией» по Уолкеру находятся на продвинутой стадии

Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023