Гвардиола встретился с президентом «Барселоны» в Испании

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой в одном из известных ресторанов Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, мужчины обедали вместе со своими семьями и друзьями. Встреча была приурочена к празднованию успехов «Барселоны» и «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне.
У Гвардиолы и Лапорты хорошие дружеские отношения. На встрече они могли обсудить будущее полузащитника Илкая Гюндогана, у которого закончился контракт с «Манчестер Сити». В немце заинтересована «Барселона». Также Лапорта мог поинтересоваться возможностью приобретения защитника Жоау Канселу.
Также Гвардиола, бывший игрок и тренер «Барселоны», примет участие в турнире по гольфу 19 июня.
Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии
- 19 июня 2023
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