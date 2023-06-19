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Гвардиола встретился с президентом «Барселоны» в Испании

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой в одном из известных ресторанов Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мужчины обедали вместе со своими семьями и друзьями. Встреча была приурочена к празднованию успехов «Барселоны» и «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне.

У Гвардиолы и Лапорты хорошие дружеские отношения. На встрече они могли обсудить будущее полузащитника Илкая Гюндогана, у которого закончился контракт с «Манчестер Сити». В немце заинтересована «Барселона». Также Лапорта мог поинтересоваться возможностью приобретения защитника Жоау Канселу.

Также Гвардиола, бывший игрок и тренер «Барселоны», примет участие в турнире по гольфу 19 июня.

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