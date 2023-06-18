Переговоры между «Манчестер Сити» и «Баварией» по Уолкеру находятся на продвинутой стадии

Переговоры между «Манчестер Сити» и «Баварией» по защитнику «горожан» Кайлу Уолкеру находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, благодаря личному диалогу наставника мюнхенцев Томаса Тухеля с Уолкером английский защитник принял решение покинуть «Сити» и присоединиться к «Баварии».
Отмечается, что окончательная договорённость между клубами пока не достигнута, но обе стороны готовы реализовать сделку.
В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
- 18 июня 2023
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