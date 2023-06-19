«Квинси — взрослый человек, он разберётся». Глушаков — о приговоре Промеса
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о решении суда Амстердама приговорить нападающего красно-белых Квинси Промеса к 1,5 года лишения свободы, отметив, что нидерландец сможет разобраться в сложившейся ситуации.
«Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси — взрослый человек, он разберётся в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильного ущерба для него», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».
Промес был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата в июле 2020 года. Футболист «Спартака» напал на своего родственника с ножом, нанеся ему несколько ран. В московском клубе уже отреагировали на информацию о приговоре Промеса.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
13:16
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:13
Партнерский контент