«Квинси — взрослый человек, он разберётся». Глушаков — о приговоре Промеса

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о решении суда Амстердама приговорить нападающего красно-белых Квинси Промеса к 1,5 года лишения свободы, отметив, что нидерландец сможет разобраться в сложившейся ситуации.

«Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси — взрослый человек, он разберётся в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильного ущерба для него», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».

Промес был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата в июле 2020 года. Футболист «Спартака» напал на своего родственника с ножом, нанеся ему несколько ран. В московском клубе уже отреагировали на информацию о приговоре Промеса.