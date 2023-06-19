Квинси Промес приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает AD.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд обвинял нападающего в том числе и в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Также судьи постановили, что прослушиваемые телефонные разговоры, в которых Промес рассказал о нанесении ножевых ранений, могут служить доказательствами по этому делу. Промес не присутствовал на заседании.

Напомним, преступление произошло в июле 2020 года. Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанеся ему несколько ран. Изначально футболиста «Спартака» пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, однако обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.