Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха

Дмитрий Хомуха назначен главным тренером «Шинника», сообщает пресс‑служба ярославской команды.

С 53‑летним российским специалистом подписан контракт на два года. Хомуха сменил в «Шиннике» Дмитрия Воецкого, который с апреля руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера и об уходе которого было объявлено сегодня, 19 июня.

В период с 2022 по 2023 год Хомуха работал с «Калугой», выступающей во Второй лиге. Ранее специалист приводил юношескую сборную России к золотым медалям чемпионата Европы U17, а со сборной России не старше 19 лет выиграл серебро европейского первенства.

В качестве игрока Хомуха становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России в составе ЦСКА, обладателем Кубка страны с грозненским «Тереком» (ныне — «Ахмат»). За «Шинник» Дмитрий Хомуха выступал в 2002-2003 годах. Ярославский клуб в завершившемся сезоне занял седьмое место в Первой лиге.