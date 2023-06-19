«Оренбург» арендует у «Урала» Гогличидзе с правом выкупа
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Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе перейдёт в «Оренбург» на правах аренды с правом выкупа, сообщил спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.
«На этой неделе оформим переход Гогличидзе. Это аренда с правом выкупа», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».
Гогличидзе — уроженец Ростова-на-Дону и воспитанник академии «Краснодара». 6 ноября 2014 года защитник дебютировал на профессиональном уровне, сыграв в гостевом матче первенства Профессиональной футбольной лиги за «Краснодар-2» с «Сочи».
В минувшем сезоне 26‑летний защитник провёл 37 матчей за «Урал» во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Ранее он играл за нижегородский «Пари НН», «Чайку» и «Краснодар‑2».
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