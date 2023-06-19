Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Менди согласовал контракт с «Аль-Ахли»

Менди согласовал контракт с «Аль-Ахли»
Комментарии

Голкипер «Челси» Эдуард Менди согласовал условия личного соглашения с саудовским клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, контракт 31-летнего сенегальского вратаря с «Аль-Ахли» будет рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что переговоры о переходе голкипера в клуб из Саудовской Аравии находятся на завершающей стадии.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Эдуард Менди принял участие в 10 матчах за синих, пропустив 14 голов. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в € 18 млн.

«Аль-Ахли» провёл минувший сезон во второй по силе лиге Саудовской Аравии. Команда набрала 72 очка в 34 матчах, заняла первое место и вышла в высшую лигу.

Материалы по теме
Эдуард Менди может перейти в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023