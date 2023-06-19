Менди согласовал контракт с «Аль-Ахли»
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Голкипер «Челси» Эдуард Менди согласовал условия личного соглашения с саудовским клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, контракт 31-летнего сенегальского вратаря с «Аль-Ахли» будет рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что переговоры о переходе голкипера в клуб из Саудовской Аравии находятся на завершающей стадии.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Эдуард Менди принял участие в 10 матчах за синих, пропустив 14 голов. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в € 18 млн.
«Аль-Ахли» провёл минувший сезон во второй по силе лиге Саудовской Аравии. Команда набрала 72 очка в 34 матчах, заняла первое место и вышла в высшую лигу.
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