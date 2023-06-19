Игрок «Балтики» Лазарев: Головин в академии ЦСКА гонял меня за чипсами

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал, что пересекался с Александром Головиным в академии ПФК ЦСКА. По словам Лазарева, Головин запомнился ему простым и добрым парнем, который просил его покупать чипсы.
«Пересекался ли я в академии ЦСКА с Головиным? Да, жил в интернате вместе с Головиным, знаком с Никитой Черновым. С Головиным вместе могли поиграть в свободное время. Ему было 17 лет, а мне – 11. Я поражался, насколько он техничный игрок, какими обладает навыками. Знал, что он будет в России одним из ключевых игроков. Продолжаю следить за ним в «Монако», хотел бы сыграть против него. Он – фантастический игрок.
Как человек Головин запомнился простым, добрым пацаном. Часто гонял меня за чипсами в магазин, и я ему их приносил. Рядом с интернатом был магазин, и, так скажем, были моменты, когда «старички» отправляли молодых. Им было лень, они играли в фифу и говорили: «Влад, сгоняй, прикупи что-нибудь». Ну а как я откажу Головину?» — приводит слова Лазарева Metaratings.
- 19 июня 2023
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