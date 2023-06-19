«Борнмут» уволил Гари О'Нила
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Футбольный клуб «Борнмут» объявил о расставании с главным тренером команды Гари О'Нилом.
В ноябре прошлого года О'Нил был назначен главным тренером «вишенок» на постоянной основе. До этого экс-полузащитник «Портсмута», «Мидлсбро» и «Куинз Парк Рейнджерс» трудился во главе первой команды на временной основе.
Под его руководством «Борнмут» сохранил прописку в английской Премьер-лиге по итогам сезона-2022/2023, заняв 15-е место с 39 очками в активе.
О назначении нового главного тренера «Борнмут» объявит позднее. 40-летний Гари О'Нил провёл в клубе в общей сумме около двух лет, в 2021 году согласившись присоединиться к «вишенкам» из «Ливерпуля», где он исполнял роль ассистента тренера резервной команды красных.
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