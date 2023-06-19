Игрок «Балтики» Лазарев: был интерес от «Ахмата» и «Сочи», говорили о варианте в Испании

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о вариантах ухода из калининградского клуба. По словам футболиста, к нему был интерес со стороны «Ахмата» и «Сочи», а также шли разговоры о возможном переезде в Испанию.

«Раздумывал ли я об уходе из «Балтики»? Пять лет назад на стадионе «Калининград» был тестовый матч перед чемпионатом мира – «Балтика» против «Тюмени». Ту игру посетили 35 тысяч зрителей, и я был в их числе. Тогда я в голове сформулировал цель – помочь «Балтике» попасть в Премьер-Лигу. Пять лет я шёл к этой цели, а по ходу этого сезона окончательно понял, что никуда не смогу уйти, пока не достигну поставленной перед собой задачи.

Для молодых футболистов всегда приятно слышать разговоры, что за тобой охотятся клубы Премьер-Лиги. Полтора года назад, в середине позапрошлого сезона, было предложение от «Ахмата», ещё слышал про интерес «Сочи», но, как я уже сказал, для меня было важно выполнить задачу с «Балтикой». Ещё мне говорили, что был вариант из чемпионата Испании.

Всему своё время. Сейчас я в «Балтике», мы – в Премьер-Лиге, и все мысли – только о грядущем сезоне. Сделаем всё, чтобы показать свой максимум», — приводит слова Лазарева Metaratings.