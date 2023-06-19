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Юмтити может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Юмтити может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
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Успешный сезон Самуэля Юмтити в «Лечче» (25 матчей) возродил карьеру французского защитника, к которому проявляют интерес миланский «Интер», лионский «Олимпик», «Бешикташ» и некий клуб из Саудовской Аравии, название которого не раскрывается. О предложении, поступившем игроку с Ближнего Востока, сообщает Sport.es.

Потенциальный трансфер Юмтити в клуб Саудовской Аравии может стать исключительной новостью для «Барселоны», которая в таком случае может существенно разгрузить зарплатную ведомость. Последние годы контракта 29-летнего защитника с «Барселоной» являются самыми дорогими, поэтому его отъезд станет хорошим подспорьем для клуба, испытывающего финансовые проблемы.

Контракт Юмтити с «Барселоной» действует до 2026 года, и в следующем сезоне он обойдётся каталонцам примерно в € 20 млн.

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