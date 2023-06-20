Блинд — о Лисандро Мартинесе: он доказал, что о защитнике нельзя судить по росту

Футболист «Баварии» Дейли Блинд высказался об игре защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса. По его мнению, низкий рост не мешает аргентинскому игроку обороны чувствовать себя уверенно на футбольном поле.

«Когда меня задействовали на позиции центрального защитника, я тоже слышал критику из-за своего роста. Определённо, в Англии существует подобный образ игрока обороны. Однако в современном футболе всё может быть иначе. Мартинес очень агрессивен, отлично работает с мячом и хорош в отборе. Думаю, своей игрой в дебютном сезоне АПЛ он доказал, что о защитнике нельзя судить по росту», – приводит слова Блинда «твиттер» UtdDistrict.

Мартинес перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 на его счету 45 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Ранее сообщалось о желании «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Мартинесом.