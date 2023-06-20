Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико выписан из реанимации после падения с лошади
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Испанский вратарь французского «ПСЖ» Серхио Рико переведён из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил «твиттер» Football Espana.
Отмечается, что футболист находился в реанимации в течение трёх недель после несчастного случая во время верховой езды, но был признан достаточно здоровым, чтобы перейти в другое отделение.
Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь.
Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.
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