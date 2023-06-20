Игрок «Балтики» Лазарев рассказал, как на него в детстве наорал Слуцкий

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал про своё время в ЦСКА.

«Были ли встречи с Сергеем Игнашевичем, когда он ещё играл в ЦСКА? Да. Я много раз подавал мячи на матчах ЦСКА и видел, как играл Сергей Николаевич. Также у нас были сборы на базе клуба в Ватутинках. Мы видели, как тренируется основа ЦСКА, подходили после тренировок и брали автографы.

Узнал ли он меня спустя годы в «Балтике»? Когда он только пришёл в «Балтику», то поговорил со мной и спросил, как я себя чувствую. Он тогда уже знал, что я занимался в ЦСКА, но вряд ли он меня тогда запомнил, я был совсем маленьким. За руку его вроде не выводил на матчи. Я выводил Марио Фернандеса, Акинфеева.

Это был топ-уровень, там играли очень крутые футболисты: Думбия, Муса, Ерёменко и ещё много кто. Та команда Леонида Слуцкого была одной из лучших на тот момент в Премьер-Лиге.

У меня есть одна история. Когда я только начинал подавать мячи рядом со скамейкой ЦСКА, то не понимал, когда нужно быстро отдать мяч, а когда – медленно. Как-то в детстве я медленно вернул мяч, и кто-то из тренерского штаба ЦСКА напихал мне. Уже после матча мне передали сникерс и сказали, что это от Слуцкого. Так он принёс извинения, что наорал на меня», – приводит слова Лазарева Metaratings.