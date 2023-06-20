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Игорь Ледяхов: имидж «Спартака» — немаловажный фактор в деле Промеса

Игорь Ледяхов: имидж «Спартака» — немаловажный фактор в деле Промеса
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Тренер футбольного клуба «Алания» Владикавказ, бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

«Юристы будут разбираться в деле Промеса. Да, в России Квинси может остаться, но он не сможет никуда выезжать. Имидж «Спартака» тоже немаловажный фактор в этом деле. Нужно взвесить все за и против. Думаю, клуб всё решит в этой ситуации», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, в понедельник, 19 июня, суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года. Срок наказания был бы уменьшен на шесть месяцев в случае личного присутствия Промеса на судебном заседании.

В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами.

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