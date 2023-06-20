Игорь Ледяхов: имидж «Спартака» — немаловажный фактор в деле Промеса

Тренер футбольного клуба «Алания» Владикавказ, бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о ситуации с Квинси Промесом.
«Юристы будут разбираться в деле Промеса. Да, в России Квинси может остаться, но он не сможет никуда выезжать. Имидж «Спартака» тоже немаловажный фактор в этом деле. Нужно взвесить все за и против. Думаю, клуб всё решит в этой ситуации», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».
Напомним, в понедельник, 19 июня, суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года. Срок наказания был бы уменьшен на шесть месяцев в случае личного присутствия Промеса на судебном заседании.
В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами.
- 20 июня 2023
-
09:04
-
08:57
-
08:43
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
07:53
-
07:43
-
07:35
-
07:29
-
07:02
-
06:46
-
06:40
-
06:36
-
06:25
-
06:00
-
05:55
-
05:43
-
05:36
-
05:25
-
05:16
-
04:50
-
04:32
-
04:22
-
04:18
-
04:06
-
04:02
-
04:02
-
03:53
-
03:45
-
03:28
-
03:15
-
03:00
-
02:50
-
02:50