«Почувствовал, что колено проваливается». Магкеев рассказал о своей травме

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о своей тяжелейшей травме.

«Двигаюсь пока на костылях. В первый же вечер после операции врачи заставили встать на ноги, пройти до двери. Сейчас делаю процедуры — магнит, холод-тепло — надо убрать воспаление. Как только снимут швы, начнётся работа. Тяжело, но это часть моей профессии.

Там вообще было два эпизода. В первом нападающий «Сочи» смещался с центра в край, я бежал за ним. Он отдал обратно в центр, а я в этот момент резко поменял движение и упал. Колено внутри начало трястись. Затем, когда я встал и продолжил играть, в следующем эпизоде — уже втором — почувствовал, что колено проваливается. Видимо, потому что в него перестала поступать кровь.

Когда рвал кресты на другой ноге — два года назад в матче с «Химками» — боль была адская. Как будто в колено выстрелили из двустволки. Сейчас же сам дошёл до раздевалки и у себя в голове не хотел принимать то, что снова порвал кресты. Сразу в голове всплыла операция и длительное восстановление, через которое мне уже приходилось проходить», – приводит слова Магкеева Sport24.