Роман Широков: не считаю, что у «Локомотива» радужные перспективы

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о будущих результатах «Локомотива».
«Не считаю, что там радужные перспективы. Есть хорошая весна, но кто сказал, что то же самое будет и осенью? Это команда первой пятёрки, но не жду конкуренции с «Зенитом». «Зенит» в очном матче закрыл Дзюбу — и нет атаки. В обороне «Локомотива» есть проблемы.
Скепсис, который у меня был по Галактионову, не прошёл. Начало в Нижнем неплохое, потом был провал. Полгода в «Локо» хорошие, но я большого потенциала не вижу», – приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 московский «Локомотив» занял в таблице Российской Премьер-Лиги восьмое место, набрав 45 очков. При этом после осенней части чемпионата железнодорожники занимали 14-ю строчку. Красно-зелёные выиграли весеннюю часть чемпионата России, набрав после зимней паузы больше всех очков.
- 20 июня 2023
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