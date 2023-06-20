Нидерландский журналист: приговор Промеса — позорное поражение для «Аякса» и KNVB

Нидерландский журналист Сьорд Моссу отреагировал на приговор нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения за вооружённое нападение на своего двоюродного брата в июле 2020 года.

«Приговор Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения знаменует позорное поражение для «Аякса» и KNVB. Амстердамский клуб и национальная футбольная ассоциация проигнорировали предупреждения полиции и инсайдеров по спортивным и финансовым причинам.

Есть дилемма. Промес формально был лишь подозреваемым в конце 2020 года. Он отрицал, что имеет какое-либо отношение к произошедшему. Но полиция уже давала «Аяксу» подробные объяснения задолго до ареста. Полиция дважды пыталась найти контакт с амстердамским клубом, потому что у Промеса были тесные связи с преступниками. Не с мелкими воришками, а с организованной преступностью. В беседе с клубом и футболистом им было напомнено обо всех рисках и опасностях. «Аякс» же выбрал свои интересы», — написал Моссу в своей колонке на AD.

Отметим, что в то время, когда Промес совершил преступление, он выступал за амстердамский «Аякс». В 2021 году нападающий вызывался в сборную Нидерландов на чемпионат Европы.