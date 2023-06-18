Андрей Шевченко: Зинченко много делает для Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как он и Александр Зинченко помогают стране.

«Он много делает для страны. Саша обращает внимание на Украину. Он участвовал в сборе средств для разных проектов, мы вместе работали. Мы собираемся восстановить школу на Украине.

Это важная школа, она объединяет восемь маленьких деревень, в районе есть только одна школа. Я был там с Александром десять дней назад. Это ужасно», — приводит слова Шевченко Goal.com.

Напомним, в прошедшем сезоне Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфу» и «Шахтёр».

Зинченко пополнил состав «Арсенала» 22 июня 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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