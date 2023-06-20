Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» хочет приобрести форварда: в шорт-листе клуба Комличенко и Конате

«Локомотив» хочет приобрести форварда: в шорт-листе клуба Комличенко и Конате
Комментарии

Московский «Локомотив» планирует приобрести форварда в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В шорт-листе московского клуба находятся Мохамед Конате из грозненского «Ахмата», Дмитрий Воробьёв из «Оренбурга», Владислав Сарвели из «Сочи» и Николай Комличенко из «Ростова».

Ранее стало известно, что «Локомотив» расстался с нападающим Иваном Игнатьевым, который перешёл в «Сочи». В розыгрыше Российской Премьер-Лиги минувшего сезона он провёл в составе железнодорожников 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.

Материалы по теме
Роман Широков: не считаю, что у «Локомотива» радужные перспективы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023