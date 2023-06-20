«Локомотив» хочет приобрести форварда: в шорт-листе клуба Комличенко и Конате
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Московский «Локомотив» планирует приобрести форварда в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В шорт-листе московского клуба находятся Мохамед Конате из грозненского «Ахмата», Дмитрий Воробьёв из «Оренбурга», Владислав Сарвели из «Сочи» и Николай Комличенко из «Ростова».
Ранее стало известно, что «Локомотив» расстался с нападающим Иваном Игнатьевым, который перешёл в «Сочи». В розыгрыше Российской Премьер-Лиги минувшего сезона он провёл в составе железнодорожников 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.
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