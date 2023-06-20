«МЮ» и «Реал» провели переговоры с «Интером» о возможном переходе Димарко

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» (Мадрид) обозначили заинтересованность в переходе защитника «Интера» Федерико Димарко. Об этом сообщает The Independent.

Оба клуба обратились в «Интер» по поводу возможного трансфера. Димарко является привлекательным вариантом из-за достаточно невысокой цены: «нерадзурри» нуждаются в деньгах и готовы продать кого-то из своих игроков этим летом.

В минувшем сезоне Димарко принял участие в 50 матчах в составе «Интера», отметившись шестью голами и 10 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в € 35 млн. «Интер» завершил сезон итальянской Серии А на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 72 очка в 38 матчах. Также клуб дошёл до финала Лиги чемпионов.