Гладилин: «Спартаку» нужен центральный защитник уровня Жиго. Но иностранцев брать не надо

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что этим летом красно-белые должны приобрести центрального защитника.

«Спартаку» нужен хороший центральный защитник — это ключевая позиция. Тогда не придётся дёргать Литвинова, он будет играть на своей позиции — опорный хавбек. В таком случае будет стабильный хребет команды: два центральных защитника, опорный полузащитник и игроки линии атаки.

Нужен защитник не просто для количества, а уровня Джикии или Жиго. Но нужно выбирать из тех, кто есть у нас в стране — иностранцев приглашать не надо.

Кандидаты есть, но все они в хороших клубах и на достойных контрактах. Защитник высокого класса — дефицит», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.