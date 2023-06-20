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Гладилин: «Спартаку» нужен центральный защитник уровня Жиго. Но иностранцев брать не надо

Гладилин: «Спартаку» нужен центральный защитник уровня Жиго. Но иностранцев брать не надо
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что этим летом красно-белые должны приобрести центрального защитника.

«Спартаку» нужен хороший центральный защитник — это ключевая позиция. Тогда не придётся дёргать Литвинова, он будет играть на своей позиции — опорный хавбек. В таком случае будет стабильный хребет команды: два центральных защитника, опорный полузащитник и игроки линии атаки.

Нужен защитник не просто для количества, а уровня Джикии или Жиго. Но нужно выбирать из тех, кто есть у нас в стране — иностранцев приглашать не надо.

Кандидаты есть, но все они в хороших клубах и на достойных контрактах. Защитник высокого класса — дефицит», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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