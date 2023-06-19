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Спортдиректор «Рубина» рассказал о переговорах с защитником «Спартака» Рыбусом

Спортдиректор «Рубина» рассказал о переговорах с защитником «Спартака» Рыбусом
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов поделился подробностями переговоров с польским защитником «Спартака» Мацеем Рыбусом.

«У «Рубина» есть интерес к Рыбусу — мы готовы предложить контракт. Пока разговариваем с игроком. Мацей перейдёт в статусе свободного агента? Это больше вопрос к агентам — это они там договариваются. Мы договариваемся с футболистом об условиях, поэтому о форме этих договорённостей пока ничего не могу сказать», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2022/2023 на счету Рыбуса 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,3 млн.

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Источник: Мацей Рыбус может перейти в «Рубин»
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