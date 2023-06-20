Сергей Кирьяков: я бы усилил центр нападения «Динамо». К Смолову и Тюкавину есть вопросы

Бывший футболист московского «Динамо», а ныне главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков считает, что этим летом бело-голубым стоит усилить центр нападения.
«Динамо» нужен как минимум один центральный защитник. Центр полузащиты тоже нужно укреплять. Впереди тоже есть вопросы — к тому же Смолову. Но с ним продлили контракт и вряд ли сейчас будут искать альтернативу. Я бы усилил центр нападения: есть Тюкавин и Смолов — и к обоим есть вопросы. Как минимум центральную ось нужно укреплять — минимум три человека. Нужно усиление в каждую линию.
Есть ли достойные кандидаты на российском рынке? Не думаю, что сейчас топ-клубы могут продать хороших российских футболистов. А позиции в центральной оси определяющие — большого выбора здесь нет, если мы говорим о действительно серьёзном усилении.
Нужно смотреть на международном рынке: в тех странах, откуда игроки могут поехать к нам. «Оренбург» показал, как нужно работать, было хорошее южноамериканское усиление. Вот там и надо искать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 20 июня 2023
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