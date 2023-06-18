Тюкавина признали лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2022/2023

В телеграм-канале московского «Динамо» завершилось голосование, в котором определялся лучший игрок клуба в минувшем сезоне. Нападающий Константин Тюкавин занял первое место.

В опросе принимали участие более шести тысяч болельщиков. За Тюкавина проголосовали 56% пользователей. Вторым стал Арсен Захарян (17%), а третьим — Фёдор Смолов (11%).

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин принял участие в 28 матчах, отметившись девятью голами и семью результативными передачами. Константин является воспитанником «Динамо». Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.

Сезон-2022/2023 динамовцы завершили на девятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 45 очков по итогам 30 туров.