Андрей Червиченко рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие позиции красно-белым нужно усилить в летнее трансферное окно.

«Практически все позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении. Разве что вратарская позиция [не нуждается,] и впереди всё более или менее нормально. Всё надо усиливать, если пытаться бороться с «Зенитом». Если же бороться за третье место и при этом надеяться на помощь арбитров, то можно ничего не усиливать.

Вообще не смогли заменить Жиго. Я говорил, что при этом увеличится нагрузка на Джикию, поэтому он начнёт проседать и будут травмы. Прямо как заглянул в книгу будущего — так и произошло в этом сезоне. Если не найти хорошего защитника, то следующий сезон будет для Георгия последним на феерическом уровне. Он просто начнёт рваться ещё сильнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.