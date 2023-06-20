На «Зенит» подали в суд за чемпионский парад

Дзержинский, Октябрьский и Петроградский районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали дела об административных правонарушениях против футбольного клуба «Зенит» из-за празднования победы в чемпионате России.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах) КоАП РФ в отношении АО „ФК “Зенит», — сообщает пресс-служба районного суда.

В материалах указано, что «Зенит» при проведении чемпионского парада «не принял во внимание рекомендации комитета по физической культуре и спорта Петербурга, не принял всех возможных и зависящих от АО мер при организации мероприятия». Уточняется, что протоколы о аналогичной статье зарегистрированы также в Октябрьском и Петроградском районных судах.

Так, 13 мая на Невском проспекте АО ФК «Зенит» организовало мероприятие с числом участников более 1 тысячи человек, что повлекло нарушение общественного порядка, «причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

Отмечается, что «Зениту» 9 мая было рекомендовано получить согласование на проведение мероприятия с ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Однако письмо в ГУМВД было направлено только 15 мая.

«Участники мероприятия передвигались по газонам, стояли на них, вытаптывая травяной покров… В результате того, что горящие пиротехнические средства бросались на газон, он был поврежден не менее, чем в 10 местах», — указано в протоколе из Петроградского суда.

Добавляется, что к производству материалы пока не приняты ни в одном из судов, а представитель «Зенита» с озвученными нарушениями не согласен.

13 мая «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры состоялась церемония награждения футболистов петербургской команды и чемпионский парад, в рамках которого футболисты проехали на автобусе по самым знаковым местам Петербурга, на каждой из пяти остановок они проводили интерактивное шоу.