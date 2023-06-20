«Фатих Карагюмрюк» начал переговоры с Кокориным
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Турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» открыл переговоры с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным. Об этом сообщает Fotomac.
По данным источника, с помощью Кокорина турецкий клуб намеревается заменить форварда Мбайе Дианя, который забил 23 гола и сделал пять результативных передач в 33 матчах внутреннего первенства.
В прошлом сезоне Александр Кокорин выступал в составе кипрского «Ариса». Он стал чемпионом в составе этого клуба и был признан лучшим игроком лиги. Россиянин забил 13 голов в 30 матчах, после вернулся в «Фиорентину», которой и принадлежат права на футболиста.
В «Фиорентину» Кокорин перешёл зимой 2021 года из московского «Спартака». Ранее нападающий играл за такие команды, как «Сочи», «Зенит», «Динамо» и «Анжи».
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