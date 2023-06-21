Цорн пожелал Малышеву успеха в работе на посту гендиректора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пожелал удачи назначенному на этот пост Олегу Малышеву.

«Поздравляю Олега Малышева с назначением на пост генерального директора «Спартака». Я желаю ему успеха и удачи в работе на благо клуба», — приводит слова Цорна «Матч ТВ».

Во вторник, 20 июня, стало известно, что Евгений Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака» по соглашению сторон. На должность был назначен Олег Малышев. В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка.

Томас Цорн работал в «Спартаке» в период с мая 2019 года по июль 2020-го. При нём из команды ушли Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, а пришли Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон, Александр Соболев, Гус Тиль, Резиуан Мирзов, Алекс Крал, Андр Шюррле и Зелимхан Бакаев.