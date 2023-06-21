Футболист «Химок» Голубович: Садыгов неплох, он может выйти на хороший уровень

Защитник «Химок» Петар Голубович высказался о нападающем подмосковной команды и сыне инвестора клуба Илье Садыгове.

«Он молодой парень, но очень добрый и отзывчивый человек. Когда я пришёл в клуб, поначалу было тяжеловато, потому что никто не знает языка. И тогда ко мне подошёл Садыгов и начал говорить со мной на английском. Он мне помог.

Что касается футбольных качеств, ему нужно продолжать упорно работать, у него есть потенциал, и тогда его время придёт — он сможет выйти на хороший уровень. Он действительно неплох. Я не думаю, что у него есть какие-то преференции. Если бы это было правдой, он каждый матч играл бы по 90 минут. Ему нужно выкладываться по максимуму, и всё придёт», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».

Илья Садыгов в сезоне-2022/2023 провёл 20 матчей за «Химки» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.