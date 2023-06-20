Защитник «Химок» Голубович: игроки «Зенита» наслаждаются процессом, а не страдают на поле

Футболист «Химок» Петар Голубович высоко оценил мастерство футболистов «Зенита».

«Против таких ребят, как Малком, приятно играть. Это что-то особенное. Обидно, что сейчас российские клубы не могут выступать в Европе, чтобы проверить свой уровень на фоне больших команд, но надеюсь, что в скором [времени] это изменится.

Правда, уровень «Зенита» в любом случае высок. Когда таких матчей больше, ты растёшь как футболист, отдаёшься на сто процентов, получаешь какую-то новую информацию. Это лучшая команда России. Уровень футболистов отличается.

Когда они играют, то наслаждаются процессом, а не страдают на поле. Они живут эпизодом, наслаждаются им. Видно, что «Зенит» в любой момент может взять и забить. Реально сильные ребята», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».