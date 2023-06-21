Грилиш ответил на критику после бурного празднования требла «Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал ход празднования требла английской команды.
«Прошлые выходные были лучшими в моей жизни. Всё ещё пытаюсь свыкнуться с этим. Я был на такой высоте.
Беспокоит ли меня критика из-за столь бурного празднования перед важными матчами сборной Англии? Не особо. Я сделал то, что случается раз в жизни. В последний раз это было… Я не знаю, когда «Манчестер Юнайтед» сделал требл, но этого не было уже целую вечность. Так почему бы не отпраздновать так? Все были со мной. Я был не один, гулял с друзьями, со всей командой», — приводит слова Грилиша talkSPORT.
Напомним, ранее «горожане» сделали требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. обыграв в финале турнира «Интер» со счётом 1:0.
Фанаты «Сити» разогреваются в Стамбуле перед финалом ЛЧ:
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