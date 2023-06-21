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Уругвай обыграл Кубу в товарищеском матче

Уругвай обыграл Кубу в товарищеском матче
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Сборная Уругвая победила сборную Кубы в товарищеском матче со счётом 2:0. Игра проходила на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

Счёт в матче открыл Факундо Торрес, который реализовал пенальти на 27-й минуте. Удвоил преимущество хозяев Максимилиано Араухо на 80-й минуте встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
21 июня 2023, среда. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 0
Куба
1:0 Торрес – 27'   2:0 Araujo – 80'

Для Уругвая это был последний на данный момент товарищеский матч перед стартом отборочного турнира на чемпионат мира – 2026. В сентябре команда сыграет в квалификации ЧМ с Чили дома и с Эквадором в гостях.

Куба провела последний товарищеский матч перед стартом финального турнира Золотого кубка КОНКАКАФ — 2023. В нём она сыграет в одной группе с Гватемалой 27 июня, Гваделупой 1 июля и Канадой 4 июля. Турнир пройдёт в США.

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