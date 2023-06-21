Сильянов: атмосфера в «Локомотиве» заметно поменялась, сейчас всё прекрасно

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о своём возвращении в клуб.
«Следил за командой, пока был в «Ростове». Прошла хорошая весенняя часть в клубе, команды показывала хороший футбол. Все старались и доказывали. Атмосфера в команде заметно поменялась. Сейчас всё прекрасно. Возвращался в клуб я с хорошими мыслями, потому что я с Михаилом Михайловичем работал в сборной. Мы хорошо друг друга знаем, поэтому были только хорошие мысли при возвращении», – сказал Сильянов пресс-службе московского клуба.
Сильянов перешёл в «Локомотив» из молодёжной команды ЦСКА в августе 2019 года. В прошедшем сезоне на счету 22-летнего защитника 37 матчей в составе «Ростова» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.
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