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Александр Сильянов: наслышан, что тренировки у Галактионова не простые

Александр Сильянов: наслышан, что тренировки у Галактионова не простые
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов рассказал о своём возвращении в клуб.

«Вернулся, конечно, с позитивными мыслями в «Локо». Буду стараться, доказывать и работать. Встретили в команде хорошо. Сказали: «С возвращением». Наслышан, что тренировки у Галактионова не простые. Но пока всё в порядке. Какие цели на этих сборах? Буду стараться, доказывать и работать, чтобы попасть в основу», – сказал Сильянов пресс-службе московского клуба.

Сильянов перешёл в «Локомотив» из молодёжной команды ЦСКА в августе 2019 года. В прошедшем сезоне на счету 22-летнего защитника 37 матчей в составе «Ростова» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

В марте 2023 года защитник дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.

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