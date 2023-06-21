Сборная Германии не может обыграть соперников на протяжении четырёх матчей

Вчера, 20 июня, состоялся товарищеский матч сборных Германии и Колумбии. Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой южноамериканской сборной со счётом 2:0. На игре работала бригада арбитров во главе с турком Халилом Мелером.
Таким образом, сборная Германии не знает победу на протяжении четырёх матчей кряду. Команда Ханс-Дитера Флика не смогла обыграть сборные Колумбии, Польши, Украины и Бельгии. Немцы уступили бельгийцам и полякам, а также сыграли вничью со сборной Украины.
На 54-й минуте первый гол в матче с передачи Хуана Куадрадо забил Луис Диас, а на 82-й сам Куадрадо реализовал пенальти.
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра и Вильмар Барриос вышли на замену на 77-й минуте. Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль пропустил игру из-за вирусного заболевания.
- 21 июня 2023
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