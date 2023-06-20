Филипп Лам объяснил выбор медвежонка талисманом Евро-2024 в Германии

Бывший капитан сборной Германии и нынешний директор предстоящего Евро-2024 Филипп Лам высказался об официальном талисмане предстоящего турнира.

«Футбол даёт невероятную силу, которая способствует командной работе, настойчивости и здоровому и активному образу жизни. Это приносит удовольствие. Как отец я знаю, что очень важно стимулировать воображение детей. Представляя наш талисман, мы надеемся создать весёлого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол.

В цифровую эпоху важно идти туда, где наша молодёжь проводит много времени. Наш талисман будет отражать футбол, движение и азарт от игры на поле, командный дух, а также радость от своих навыков и творчества», — приводит слова Лама официальный сайт УЕФА.

Официальным талисманом Евро-2024 стал медвежонок, вдохновлённый плюшевыми медведями. Имя маскота предстоит выбрать болельщикам.