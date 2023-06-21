Тигиев: «Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодёжь

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев считает, что московский клуб сможет обойти «Зенит» за счёт хорошего подбора молодых футболистов. По его мнению, молодёжь наберётся опыта и обеспечит красно-белым первое место в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодёжь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми. Они могут сместить петербургский клуб с такими сильными легионерами. Главное — доверие тренера, а они его оправдают», — приводит слова Георгия Тигиева Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит».